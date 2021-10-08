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08 жовтня 2021, 20:32 113

МОЗ розпочинає раптові перевірки працівників харчоблоків шкіл

08 жовтня 2021, 20:32 113
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Фото Укрінформ
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У поточному навчальному році в закладах освіти вже відбулося два спалахи гострих кишкових інфекцій через порушення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм, тому МОЗ розпочинає раптові перевірки на носійство, зокрема, золотистого стафілокока, у працівників харчоблоків

Про це під час третього регіонального форуму "Реформа шкільного харчування”, який відбувся у м. Дніпро, сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Це сталося через те, що люди, які готували харчування в школах, були носіями золотистого стафілокока. Ці питання були розглянуті, ми прийняли рішення: дерегуляція — це добре, вільний вибір — це добре, але певний контроль має бути. Ми розпочинаємо з понеділка раптові перевірки на носійство, зокрема, золотистого стафілокока у працівників харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів. … Ми хочемо побачити реальну картину, що відбувається у нас в системі, і якщо будуть виявлятися люди, які є носіями бактерії, вони будуть відсторонятися, поки вони не пройдуть лікування, оскільки це безпека дітей, – сказав Ляшко.

Міністр зауважив, що також метою є з’ясувати чи медичні огляди, які мають проходити працівники харчоблоків, відбуваються насправді чи їх виписують формально в закладах.

Те, що ми побачили з ПЛР-тестами (маються на увазі підробки результатів ПЛР-тестів — ред.), дає підстави думати, що і з медичними оглядами у нас не все в порядку. І сьогодні ті, хто виписує довідки, не проводячи відповідних досліджень або медичних оглядів, будуть піддаватися певним покаранням, – сказав міністр.

Як повідомлялося, у вересні щодо отруєння дітей у дитсадку на Запоріжжі, розслідування виявило порушення на харчоблоці.

Також щодо масового отруєння у школі Хмельницького названо причину: золотистий стафілокок, який потрапив до їжі під час приготування.

отруєння МОЗ перевірки школи харчування

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