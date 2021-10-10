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10 жовтня 2021, 15:18 70

В Одесі в таборі "Молода гвардія" зафіксували другий спалах COVID-19

10 жовтня 2021, 15:18 70
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У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі вдруге зафіксували спалах коронавірусу за три місяці

Про це повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

За даними лікаря, COVID-19 виявили у 14 дітей у таборі. Сімох з них госпіталізували до медсанчастини. Усі діти перебувають у стані легкої тяжкості.

Директорка департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар'єва підтвердила, що у таборі знову зафіксували спалах COVID-19, та додала, що одного хворого вже забрали додому батьки.

Як повідомлялося, у серпні було зафіксовано спалах коронавірусу в дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі.

Відомо, що тоді із 81 інфікованого коронавірусом у "Молодій гвардії" штам "дельта" підтверджено у 33-х.

Одеса COVID-19 спалах санлікар табір

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