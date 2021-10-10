В Одессе в лагере "Молодая гвардия" зафиксировали вторую вспышку COVID-19

В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе во второй раз зафиксировали вспышку коронавируса за три месяца

Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

По данным врача, COVID-19 обнаружили у 14 детей в лагере. Семерых из них госпитализировали в медсанчасть. Все дети находятся в состоянии легкой тяжести.

Директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева подтвердила, что в лагере снова зафиксировали вспышку COVID-19, и добавила, что одного больного уже забрали домой родители.

Как сообщалось, в августе была зафиксирована вспышка коронавирус в детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе.