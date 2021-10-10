В Одессе в лагере "Молодая гвардия" зафиксировали вторую вспышку COVID-19
В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе во второй раз зафиксировали вспышку коронавируса за три месяца
Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.
По данным врача, COVID-19 обнаружили у 14 детей в лагере. Семерых из них госпитализировали в медсанчасть. Все дети находятся в состоянии легкой тяжести.
Директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева подтвердила, что в лагере снова зафиксировали вспышку COVID-19, и добавила, что одного больного уже забрали домой родители.
Как сообщалось, в августе была зафиксирована вспышка коронавирус в детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе.
Известно, что тогда из 81 инфицированного коронавирусом в "Молодой гвардии" штамм "дельта" подтвержден у 33-х.
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