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09 жовтня 2021, 17:36 3

"Місць не вистачає": в Одесі COVID-хворі утворили чергу в реанімацію

09 жовтня 2021, 17:36 3
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Фото: з відкритих джерел
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Реанімаційні відділення лікарень Одеси, що приймають COVID-хворих, майже повністю заповнені, у зв'язку з чим у місті утворилася "черга у реанімацію"

Як передає RegioNews, про це у Facebook повідомила волонтер Катерина Ножевнікова.

"Одесити вже лежать в Біляївці, у Чорноморську і навіть везли одного тяжкого в Роздільну. Реанімаційних місць одиниці. І щойно вони звільняються, їх одразу займають. У нас тепер навіть з'явилося поняття "черга в реанімацію". Місць на всіх не вистачить", - пише волонтер.

За її словами, у місті відкриті два нових відділення (в МКЛ №1 - 80 місць і новий корпус у лікарні №5, розташованої в районі парку Шевченка, - 90 місць). І всі вони відразу заповнились.

Крім того, є проблеми з медпрепаратами.

"У COVID-19-стаціонарах пишуть списки. Так, так, майже всім пишуть. Тому що не вистачає того, що платить НСЗУ за ковідним пакетом. Наприклад, в протокол внесений "Ремдисивір", але він в країні зараз не ліцензований, і купити його може тільки фізична особа. Тому всі звернення до нас з цього питання ми змушені відхиляти. Ціна флакона - 3200 грн. На курс зазвичай пишуть 6-8 флаконів", - написала вона.

Раніше повідомлялось, що лікарні Харкова переповнені. Хворі COVID-19 лежать навіть у коридорах.

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