В Україні за добу вакцинувалися проти COVID-19 понад 66 тис. осіб
66 053 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 9 жовтня 2021 року
Про це повідомляє МОЗ на Facebook, передає RegioNews.
Одну дозу отримали 34 183 людини, повністю імунізовані - 31 870 людей.
Протягом доби працювали:
- 552 мобільні бригади,
- 2 032 пункти щеплення;
- 378 центрів вакцинації, - йдеться в повідомленні.
У МОЗ додають, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 529 596 людей, з них отримали одну дозу – 7 529 594 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 115 249 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 644 843 щеплення.
Як повідомлялося, за добу в Україні понад 11 тис. нових випадків COVID-19.
Тим часом в Одесі COVID-хворі утворили чергу в реанімацію.
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