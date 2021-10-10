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10 жовтня 2021, 11:29 15

В Україні за добу вакцинувалися проти COVID-19 понад 66 тис. осіб

10 жовтня 2021, 11:29 15
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Фото з відкритих джерел
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66 053 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 9 жовтня 2021 року

Про це повідомляє МОЗ на Facebook, передає RegioNews.

Одну дозу отримали 34 183 людини, повністю імунізовані - 31 870 людей.

Протягом доби працювали:

- 552 мобільні бригади,

- 2 032 пункти щеплення;

- 378 центрів вакцинації, - йдеться в повідомленні.

У МОЗ додають, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 529 596 людей, з них отримали одну дозу – 7 529 594 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 115 249 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 644 843 щеплення.

Як повідомлялося, за добу в Україні понад 11 тис. нових випадків COVID-19.

Тим часом в Одесі COVID-хворі утворили чергу в реанімацію.

вакцинація COVID-19 коронавірус МОЗ

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