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10 октября 2021, 10:23 213

В Киеве легковик врезался в маршрутку, есть пострадавшие

10 октября 2021, 10:23 213
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Масштабное ДТП с пострадавшими произошло вчера вечером в Киеве на Броварском проспекте возле метро Лесная

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП на Броварском проспекте

Водитель легковушки совершил столкновение с автобусом, который в результате въехал в металлическую опору и перевернулся. В результате ДТП шесть человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Начато уголовное производство, - говорится в сообщении.

В столичную полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Броварском проспекте. На место происшествия немедленно выехали патрульные полицейские, медики и следственно-оперативная группа по расследованиям ДТП полиции Киева.

Предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля "Фольксваген", двигаясь по Броварскому проспекту в направлении метро Лесная, не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом "Исузу", который двигался впереди. В результате столкновения автобус въехал в металлическую опору и перевернулся.

Пятеро пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. В больницу медики госпитализировали три человека, а остальным оказали медицинскую помощь на месте. Кроме того, врачи в тяжелом состоянии госпитализировали водителя легковушки, 1996 года рождения.

Сведения о событии внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд соответствующих экспертиз, для установления обстоятельства этого события и механизма столкновения транспортных средств, - добавляют в полиции.

Как сообщалось, 8 октября на Запорожье ВАЗ влетел в КамАЗ, водителя госпитализировали.

Того же дня мэр Яремче попал в аварию, его госпитализировали.

Киев госпитализация ДТП авто маршрутки

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