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08 жовтня 2021, 13:17 163

На Запоріжжі ВАЗ влетів у КамАЗ, водія ушпиталили

08 жовтня 2021, 13:17 163
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ДСНС
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У Запорізькій області "ВАЗ" влетів у "КамАЗ", одного з водіїв витягали рятувальники після чого передали медиками

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Токмаку Запорізької області вночі 8 жовтня

Автопригода трапилася на вулиці Володимирська близько третьої ночі, де автівка "ВАЗ-2107" влетіла у вантажівку "КамАЗ".

В наслідок автопригоди легковик перетворився на купу металу. Конструкціями понівеченого автомобіля затиснуло водія. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чоловіка та передали медикам

За інформацією обласного центру екстреної меддопомоги, постраждалого 38-річного чоловіка ушпиталили. Він отримав відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, а також закриту травму грудної клітини.

За фактом пригоди відповідними органами ведеться розслідування.

ДТП водії авто ДСНС рятувальники

 
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