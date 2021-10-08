На Запоріжжі ВАЗ влетів у КамАЗ, водія ушпиталили

ДСНС

У Запорізькій області "ВАЗ" влетів у "КамАЗ", одного з водіїв витягали рятувальники після чого передали медиками

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Токмаку Запорізької області вночі 8 жовтня

Автопригода трапилася на вулиці Володимирська близько третьої ночі, де автівка "ВАЗ-2107" влетіла у вантажівку "КамАЗ".

В наслідок автопригоди легковик перетворився на купу металу. Конструкціями понівеченого автомобіля затиснуло водія. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чоловіка та передали медикам

За інформацією обласного центру екстреної меддопомоги, постраждалого 38-річного чоловіка ушпиталили. Він отримав відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, а також закриту травму грудної клітини.

За фактом пригоди відповідними органами ведеться розслідування.