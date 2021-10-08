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08 жовтня 2021, 21:15 4

У Польщі горів автобус з пасажирами-українцями, усіх успішно евакуювали

08 жовтня 2021, 21:15 4
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Фото: скрыншот выдео RMF24
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Усіх 29 пасажирів і обох водіїв успішно евакуювали з автобуса, що їхав зі Слупська (Польща) у Тернопіль і загорівся в м. Томашув-Любельський (Польща)

Як передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється на сайті польської радіостанції RMF24.

Пожежа сталася в середу пізно ввечері.

Під час руху вулицею Замойською в Томашув-Любельському автобус загорівся. Перш ніж вогонь розповсюдився, всіх, хто перебував у салоні, було евакуйовано. Це громадяни України: двоє водіїв і 29 пасажирів... Ні з ким нічого не сталося, - йдеться в повідомленні.

Причиною загоряння стало блокування і нагрів гальмівної системи. На відео з місця події видно, що до моменту прибуття рятувальників автобус горів у районі переднього моста, язики полум'я виривалися з колісної арки автобуса. У виданні зазначають, що пожежники ліквідували загоряння.

Як повідомлялося, 7 жовтня у ДТП в Польщі загинуло двоє українців.

Раніше, 4 вересня, на Житомирщині зіткнулися автобус та автовоз: 11 людей звернулися до медиків. Одна людина загинула. Автобус спалахнув, усі речі пасажирів згоріли.

Польща автобус пожежа вогонь евакуація українці

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