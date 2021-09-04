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04 вересня 2021, 12:01 141

На Житомирщині зіткнулися автобус та автовоз: 11 людей звернулися до медиків

04 вересня 2021, 12:01 141
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Нацполіція
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В Житомирській області зіткнулися міжнародний автобус та автовоз. В результаті загинула одна людина, ще 11-м знадобилася медична допомога

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції області

Зазначається, що ДТП сталася близько 4:20 4 вересня на 177 км автодороги Київ - Чоп у Пулинській територіальній громаді. Після зіткнення з автовозом автобус загорівся.

Попередньо встановлено, що водій автобуса "Neoplan", 30-річний житель Миколаївської області, який здійснював рейс з Польщі до Маріуполя, допустив зіткнення з автовозом під керуванням 40-річного жителя Запоріжжя.

Після пригоди автобус загорівся. У ньому знаходились 25 пасажирів, усі українці. Унаслідок події загинув другий водій "Неоплана" (який відпочивав) та наразі відомо про 11 пасажирів, яким знадобилась медична допомога.

Попередня правова кваліфікація події - ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що наприкінці липня на Київщині пасажирський автобус зіткнувся з фурою

ДТП поліція зіткнення Житомирська область

 
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