В Польше горел автобус с пассажирами-украинцами, всех успешно эвакуировали

Фото: скриншот видео RMF24

Всех 29 пассажиров и обоих водителей успешно эвакуировали из автобуса, ехавшего со Слупска (Польша) в Тернополь и загорелся в г. Томашув-Любельски (Польша)

Как передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается на сайте польской радиостанции RMF24.

Пожар произошел в среду поздно вечером.

Во время движения по улице Замойской в Томашув-Любельском автобус загорелся. Прежде чем огонь распространился, все, кто находился в салоне, были эвакуированы. Это граждане Украины: двое водителей и 29 пассажиров... Ни с кем ничего не произошло, - говорится в сообщении.

Причиной возгорания стала блокировка и нагрев тормозной системы. На видео с места происшествия видно, что к моменту прибытия спасателей автобус горел в районе переднего моста, языки пламени вырывались из колесной арки автобуса. В издании отмечают, что пожарные ликвидировали возгорание.

Как сообщалось, 7 октября в ДТП в Польше погибли двое украинцев.

Ранее, 4 сентября, на Житомирщине столкнулись автобус и автовоз: 11 человек обратились к медикам. Один человек погиб. Автобус вспыхнул, все вещи пассажиров сгорели.