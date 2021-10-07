В Одесі горів університет
В Одесі вдень 7 жовтня сталася серйозна пожежа в будівлі Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. Ушинського
Як пише RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.
Подія трапилася близько 14:20 на вулиці Старопортофранківській. Там спалахнула будівля приймальної комісії нацуніверситету — горіли дерев'яні перекриття одноповерхової споруди.
"Пожежу було ліквідовано о 14:39 на площі 15 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.
Що саме стало причиною пожежі, наразі невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.
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