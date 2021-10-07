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07 жовтня 2021, 16:58 74

В Одесі горів університет

07 жовтня 2021, 16:58 74
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Фото: ДСНС
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В Одесі вдень 7 жовтня сталася серйозна пожежа в будівлі Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. Ушинського

Як пише RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.

Подія трапилася близько 14:20 на вулиці Старопортофранківській. Там спалахнула будівля приймальної комісії нацуніверситету — горіли дерев'яні перекриття одноповерхової споруди.

"Пожежу було ліквідовано о 14:39 на площі 15 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

Що саме стало причиною пожежі, наразі невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, днями у Харкові горів житловий будинок, що є пам'яткою архітектури.

Одеса ДСНС пожежа университет

 
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