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05 жовтня 2021, 18:51

На Одещині горить буксир біля причалу Ізмаїльського судноремонтного заводу

05 жовтня 2021, 18:51
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Фото ДСНС в Одеській області
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В Ізмаїлі Одеської області на території судоремонтного заводу горить буксир

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України, передає RegioNews.

5 жовтня о 16:21 у м. Ізмаїл на території судноремонтного заводу в пришвартованому буксирі, який знаходиться на ремонті, в каюті виникла пожежа. О 17:38 пожежу локалізовано на площі 60 м кв. Жертв та постраждалих немає, — йдеться в повідомленні.

До гасіння залучено 18 осіб та 5 одиниць техніки.

Як повідомлялося, у Запоріжжі в багатоповерхівці сталася пожежа: є загибла.

Також на Дніпропетровщині горів будинок: вогнеборцями врятовано 9 людей, з яких двоє дітей.

пожежа ДСНС судноремонтний завод Ізмаїл Одеська область

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