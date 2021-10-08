Напад на журналістів "Схем": Мецгер отримав ще одну підозру

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Голові правління "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру повідомили про нову підозру щодо незаконного утримання людей у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми"

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Вказаній особі інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають", - зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється Голосіївським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві.

Нагадаємо, що голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер не зміг стримати себе і накинувся на журналістів програми "Схеми" через питання про те, чому його банк видав магатомільйонний кредит бізнесмену, який веде бізнес і платить податки в так званій "ДНР". Мецгер дав вказівку схопити оператора "Схем" Олександра Мазуру, відібрати у нього дві камери і видалити весь записаний матеріал.

Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження через напад на журналістів "Схем", а самого очільника фінустанови відсторонено від посади до завершення розслідування.