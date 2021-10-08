09:12  08 жовтня
COVID в Україні: за добу виявили понад 16 тисяч нових випадків зараження
09:26  08 жовтня
Венедіктова розповіла про нові подробиці смерті народного депутата Полякова
17:38  08 жовтня
Окупанти на Донбасі знову поранили захисника України
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2021, 14:33 392

Напад на журналістів "Схем": Мецгер отримав ще одну підозру

08 жовтня 2021, 14:33 392
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голові правління "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру повідомили про нову підозру щодо незаконного утримання людей у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми"

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Вказаній особі інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають", - зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється Голосіївським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві.

Нагадаємо, що голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер не зміг стримати себе і накинувся на журналістів програми "Схеми" через питання про те, чому його банк видав магатомільйонний кредит бізнесмену, який веде бізнес і платить податки в так званій "ДНР". Мецгер дав вказівку схопити оператора "Схем" Олександра Мазуру, відібрати у нього дві камери і видалити весь записаний матеріал.

Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження через напад на журналістів "Схем", а самого очільника фінустанови відсторонено від посади до завершення розслідування.

підозра Схеми розслідування поліція

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Взяти на гачок. Хто і навіщо згадав про земельні оборудки Труханова і Галантерника
Прощання з Разумковим: як Зеленський нічого не виграв і лише розв'язав своєму колишньому партнеру руки
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram