Смерть нардепа Полякова: на поліцейських були боді-камери, які зафіксували подію

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Про це інформує RegioNews з посиланням на Telegram-канал Галини Янченко.

За її словами, коли патрульні зупинили таксі, політик був живий, але у важкому стані. Його рвало, а незабаром почалися конвульсії.

На поліцейських були боді-камери, які працювали і зафіксували подію", - зазначила вона.

Янченко додала, що завтра-післязавтра будуть результати токсикології, що покажуть, чи були в організмі отруйні речовини.

Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня 2021 року, народного депутата виявили у непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР.

За словами водія таксі відомо, що він взяв пасажира біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, а вже за кілька хвилин після цього депутата почало нудити в машині.

Працівники поліції викликали швидку допомогу, проте проведені ними реанімаційні заходи результату не дали, чоловік помер.

Згодом генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що автомобіль таксі, в якому їхав народний депутат Антон Поляков, вилучили, а водія наразі допитують.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що за результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.