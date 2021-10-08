09:12  08 жовтня
COVID в Україні: за добу виявили понад 16 тисяч нових випадків зараження
09:26  08 жовтня
Венедіктова розповіла про нові подробиці смерті народного депутата Полякова
08:31  08 жовтня
На Донбасі за добу зафіксовано сім порушень, одного з бійців ООС поранено
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2021, 11:19 33

Смерть нардепа Полякова: на поліцейських були боді-камери, які зафіксували подію

08 жовтня 2021, 11:19 33
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Народний депутат фракції "Слуга народу" Галина Янченко прокоментувала смерть народного депутата Антона Полякова

Про це інформує RegioNews з посиланням на Telegram-канал Галини Янченко.

За її словами, коли патрульні зупинили таксі, політик був живий, але у важкому стані. Його рвало, а незабаром почалися конвульсії.

На поліцейських були боді-камери, які працювали і зафіксували подію", - зазначила вона.

Янченко додала, що завтра-післязавтра будуть результати токсикології, що покажуть, чи були в організмі отруйні речовини.

Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня 2021 року, народного депутата виявили у непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР.

За словами водія таксі відомо, що він взяв пасажира біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, а вже за кілька хвилин після цього депутата почало нудити в машині.

Працівники поліції викликали швидку допомогу, проте проведені ними реанімаційні заходи результату не дали, чоловік помер.

Згодом генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що автомобіль таксі, в якому їхав народний депутат Антон Поляков, вилучили, а водія наразі допитують.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що за результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

розслідування поліція депутат відео камери

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Взяти на гачок. Хто і навіщо згадав про земельні оборудки Труханова і Галантерника
Прощання з Разумковим: як Зеленський нічого не виграв і лише розв'язав своєму колишньому партнеру руки
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram