Смерть нардепа Полякова: на поліцейських були боді-камери, які зафіксували подію
Народний депутат фракції "Слуга народу" Галина Янченко прокоментувала смерть народного депутата Антона Полякова
Про це інформує RegioNews з посиланням на Telegram-канал Галини Янченко.
За її словами, коли патрульні зупинили таксі, політик був живий, але у важкому стані. Його рвало, а незабаром почалися конвульсії.
На поліцейських були боді-камери, які працювали і зафіксували подію", - зазначила вона.
Янченко додала, що завтра-післязавтра будуть результати токсикології, що покажуть, чи були в організмі отруйні речовини.
Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня 2021 року, народного депутата виявили у непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР.
За словами водія таксі відомо, що він взяв пасажира біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, а вже за кілька хвилин після цього депутата почало нудити в машині.
Працівники поліції викликали швидку допомогу, проте проведені ними реанімаційні заходи результату не дали, чоловік помер.
Згодом генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що автомобіль таксі, в якому їхав народний депутат Антон Поляков, вилучили, а водія наразі допитують.
У Київській міській прокуратурі повідомили, що за результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.