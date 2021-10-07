У зв'язку із зростанням захворюваності на COVID-19 Тернопіль відновив купівлю апаратів ШВЛ

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Тернопільська міськрада відновила купівлі апаратів ШВЛ через значний ріст хворих на коронавірус у місті

Про це повідомила пресслужба Тернопільської міськради, передає RegioNews.

Під час засідання виконкому 6 жовтня вирішили виділити 1 млн грн на закупівлю апарату ШВЛ для Міської комунальної лікарні №2. ШВЛ спрямують у відділення, де лікують ковід-пацієнтів, які потребують підтримання дихальної системи через штучну вентиляцію легень.

Враховуючи зростання кількості тернополян з підтвердженим діагнозом Covid-19, які потребують госпіталізації, на черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про спрямування 1 млн грн на придбання апарату штучної вентиляції легень високого класу для потреб КНП "Тернопільська комунальна міська лікарня №2", – йдеться в повідомленні.

Загалом для пацієнтів, які потребують додаткової кисневої підтримки, у міських лікувальних закладах Тернополя вже використовують 54 апарати штучної вентиляції легень.

За даними Тернопільського міського штабу по боротьби з коронавірусом, станом на 6 жовтня у трьох міських лікарнях Тернополя перебуває 180 пацієнтів з COVID-19, 149 з них – на кисневій підтримці через маску, 3 – на кисневому концентраторі та 9 – підключені до апарату ШВЛ.

Як повідомлялося, в Україні за добу виявили понад 15 тисяч нових хворих COVID-19.