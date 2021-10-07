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В Україні за добу виявили понад 15 тисяч нових хворих COVID-19
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07 жовтня 2021, 08:46 72

В Україні за добу виявили понад 15 тисяч нових хворих COVID-19

07 жовтня 2021, 08:46 72
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 6 жовтня виявили 15 125 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Львівській областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, за минулу добу найбільше хворих зареєстровано в Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) і Донецькій (985) областях і в Києві (802).

Всього за добу госпіталізували 3541 людини, 314 хворих померли, одужали 4380 осіб. Серед захворілих за добу - 1421 дитина та 341 медпрацівник.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 53 031 особи, методом ІФА - 9964 особи, експрес-тестами - 50 082 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 497 643 осіб, з них одужали 2 277 762 особи, 57 840 хворих померли.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 5 жовтня виявили 12 662 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих зафіксована у Харківській та Одеській областях.

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