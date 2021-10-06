В Україні знову збільшать кількість ліжок з киснем для хворих на COVID-19

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Бюджетний комітет Ради погодив виділення 395 млн грн на кисневі станції для забезпечення киснем хворих на COVID-19

Про це у Телеграм каналі написав народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко

За його словами, "у результаті чисельність ліжок з киснем повинна досягнути 50 690".

Нагадаємо, що в Україні за 5 жовтня виявили рекордні за останні кілька місяців 12 662 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Одеській областях і вже майже половина регіонів нашої держави за епідемічними показниками відповідає помаранчевій зоні карантину.

21 вересня Львівська область почала розгортати додаткові ліжко-місця в лікарнях через зростання захворюваності на COVID-19. Пацієнтів вже почали приймати лікарні, які були задіяні під час третьої хвилі навесні 2021 року