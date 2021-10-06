У Рівному тестуватимуть нову вакцину від COVID-19

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У Рівному проводитимуть клінічні випробування нової китайської вакцини проти COVID-19

Виробник цієї вакцини - завод Shenzhen Kangtai Biological Products Co, чию продукцію вже використовують у боротьбі проти гепатиту, гемофільної інфекції тощо, пише RegioNews з посиланням на Рівне Вечірнє

За словами координатора клінічного випробування у Рівному, кандидата фармацевтичних наук Оксани Штрімайтіс крім України участь в тестуваннях беруть: Індія, Філіппіни, Малайзія, Аргентина.

Зазначається, що добровольці, які братимуть участь у випробуваннях отримають фінансове заохочення 8000 гривень та компенсацію транспортних витрат - 1300 гривень.

Головна умова - бути нещепленим від COVID-19, не мати позитивного ПЛР-тесту за останні півроку, також не мати загострень хронічних захворювань чи вагітності. Брати участь можуть жителі з усієї Рівненської області.

Нагадаємо, що наразі щеплені двома дозами вакцини COVID-вакцин понад 5,8 мільйонів українців