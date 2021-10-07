В связи с ростом заболеваемости COVID-19 Тернополь возобновил покупку аппаратов ИВЛ

Фото из открытых источников

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольского горсовета, передает RegioNews.

Во время заседания исполкома 6 октября решили выделить 1 млн грн на закупку аппарата ИВЛ для городской коммунальной больницы №2. ИВЛ направят в отделение, где лечат ковид-пациентов, нуждающихся в поддержании дыхательной системы через искусственную вентиляцию легких.

Учитывая рост количества тернополян с подтвержденным диагнозом Covid-19, которые нуждаются в госпитализации, на очередном заседании исполнительного комитета принято решение о направлении 1 млн грн на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких высокого класса для нужд КНП "Тернопольская коммунальная городская больница №2", – говорится в сообщении.

Всего для пациентов, нуждающихся в дополнительной кислородной поддержке, в городских лечебных учреждениях Тернополя уже используют 54 аппарата искусственной вентиляции легких.

По данным Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 6 октября в трех городских больницах Тернополя находится 180 пациентов с COVID-19, 149 из них – на кислородной поддержке через маску, 3 на кислородном концентраторе и 9 подключены к аппарату ИВЛ.

Как сообщалось, в Украине за сутки обнаружили более 15 тысяч новых больных COVID-19.