Штаб з питань протидії коронавірусу при РНБО знову працюватиме цілодобово

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Таке рішення прийнято за результатами наради в Апараті РНБО, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Ради.

За результатами наради ухвалено рішення щодо відновлення цілодобового режиму роботи штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, аби максимально ефективно реагувати на будь-які ситуації, пов’язані з епідемією особливо небезпечного інфекційного захворювання, — йдеться в повідомленні.

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що в умовах ускладненої епідемічної ситуації дуже важливим є ухвалення своєчасних ефективних управлінських рішень у режимі реального часу не лише на рівні держави, а й на рівні кожної територіальної громади, в межах області та окремого закладу охорони здоров’я.

За його словами, дієвим інструментом для цього є інформаційно-аналітична система "СОТА", зокрема її медичний компонент, що дозволяє органам державної влади та місцевого самоврядування застосовувати в роботі оперативну, актуальну та достовірну інформацію щодо навантаження на систему охорони здоров’я зважаючи на епідемію COVID-19.

Учасники наради обговорили стан системи охорони здоров’я в розрізі територіальних громад під час осінньо-зимової хвилі поширення COVID-19, зокрема щодо забезпечення медперсоналом, ліжками з централізованим підведенням кисню, лікарськими засобами тощо.

Особливу увагу приділено обговоренню можливостей для збільшення тестувань пацієнтів із підозрою на COVID-19.

Секретар РНБО наголосив, що вкрай важливо охопити до кінця поточного року щепленнями від COVID-19 більшість дорослого населення України, насамперед найбільш уразливих категорій – осіб від 60 років та пацієнтів із хронічними захворюваннями.

Секретар РНБО закликав керівників територіальних громад активніше долучатися до протидії епідемії COVID-19.

Як повідомлялося, Данілов презентував систему "СОТА" для прогнозування і управління ситуацією з COVID-19.