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07 жовтня 2021, 14:16 202

Майже 96% COVID-випадків за місяць виявлені у невакцинованих - Ляшко

07 жовтня 2021, 14:16 202
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Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що за вересень 2021 року 95,7% випадків коронавірусної інфекції були зареєстровані у невакцинованих людей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook міністра.

Так, у вересні 2021 року:

  • 95,7% випадків COVID-19 в Україні були виявлені у невакцинованих;
  • 97,1% госпіталізованих осіб з діагнозом COVID-19 в Україні були невакцинованими;
  • 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні - люди віком від 60 років.

Тобто 8 із 10 людей, які помирають від COVID-19, - це люди похилого віку", - повідомив Ляшко.

Зазначається, що COVID найбільш небезпечний для людей, старших за 60 років, з хронічними захворюваннями та тих, хто часто контактує з людьми (державні службовці, вчителі, соцпрацівники).

Нагадаємо, що в Україні за 6 жовтня виявили 15 125 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Львівській областях.

коронавірус вірус ушпиталення населення Віктор Ляшко

 
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