Майже 96% COVID-випадків за місяць виявлені у невакцинованих - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що за вересень 2021 року 95,7% випадків коронавірусної інфекції були зареєстровані у невакцинованих людей
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook міністра.
Так, у вересні 2021 року:
- 95,7% випадків COVID-19 в Україні були виявлені у невакцинованих;
- 97,1% госпіталізованих осіб з діагнозом COVID-19 в Україні були невакцинованими;
- 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні - люди віком від 60 років.
Тобто 8 із 10 людей, які помирають від COVID-19, - це люди похилого віку", - повідомив Ляшко.
Зазначається, що COVID найбільш небезпечний для людей, старших за 60 років, з хронічними захворюваннями та тих, хто часто контактує з людьми (державні службовці, вчителі, соцпрацівники).
Нагадаємо, що в Україні за 6 жовтня виявили 15 125 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Львівській областях.
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