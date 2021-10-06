Напад на журналістів у держбанку:очільнику банку та речнику оголосили підозри - ЗМІ

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Голові правління "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру і прес-секретарю Володимиру Пікалову повідомили про підозру за напад на журналістів програми "Схеми". Їм загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення

Про це пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна

"Повідомлення про підозру залишені в канцелярії банку", - розповіло джерело видання у правоохоронних органах.

Співрозмовник також уточнив, що підготовлено підозру і голові служби безпеки Укрексімбанку Ігорю Тельбізову. Вона буде вручена найближчим часом.

Їм інкримінують ч.1 і ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній діяльності журналіста). Максимальне покарання - п'ять років ув'язнення.

Нагадаємо, що знімальна група проєкту "Схеми" повідомила про напад, який стався у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером.

Згодом Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження через напад на журналістів "Схем".

У фракції "Слуга народу" про напад на журналістів у держбанку кажуть, що там були порушення з боку чиновника. Комітет з питань свободи слову розгляне інцидент.

Пізніше журналісти проєкту "Схеми" відновили видалене відео моменту нападу під час інтерв’ю з головою "Укрексімбанку".

6 жовтня правоохоронці не змогли вручити підозру представникам держбанку.