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06 октября 2021, 19:54 8

Нападение на журналистов в госбанке: главе банка и прес-секретарю объявили подозрения - СМИ

06 октября 2021, 19:54 8
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из открытых источников
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Председателю правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру и пресс-секретарю Владимиру Пикалову сообщили о подозрении за нападение на журналистов программы "Схемы". Им грозит до пяти лет тюремного заключения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина

"Сообщения о подозрении оставлены в канцелярии банка", - рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Собеседник также уточнил, что подготовлено подозрение и главе Службы безопасности Укрэксимбанка Игорю Тельбизову. Оно будет вручена в ближайшее время.

Им инкриминируют ч. 1 и ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной деятельности журналиста). Максимальное наказание-пять лет заключения.

Напомним, что съемочная группа проекта "Схемы" сообщила о нападение, которое произошло в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером.

Впоследствии Офис Генпрокурора открыл уголовное производство из-за нападения на журналистов "Схем".

Во фракции "Слуга народа" о нападении на журналистов в госбанке говорят, что там были нарушения со стороны чиновника. Комитет по вопросам свободы слова рассмотрит инцидент.

Позже журналисты проекта "Схемы" восстановили удаленное видео момента нападения во время интервью с главой "Укрэксимбанка".

6 октября правоохранители не смогли вручить подозрение представителям госбанка.

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