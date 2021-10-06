Кабмін виділив 25 мільйонів гривень на рекламу COVID-вакцинації

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Кабінет Міністрів України виділив 25 млн грн для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2

Як передає RegioNews, відповідне рішення уряд прийняв на засіданні в середу

Відповідно до постанови Міністерство культури та інформаційної політики отримає з Фонду боротьби з коронавірусом 25 млн грн для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення про вакцинацію від Covid-19.

Відзначається, що кампанія буде спрямована на інформування населення про важливість вакцинації, місця розташування пунктів вакцинації, нововведення в законодавстві.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні вакцинувалися від COVID-19 понад 117 тисяч осіб. Таким чином, повний курс вакцинації вже пройшли близько 5,9 мільйона українців.