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06 жовтня 2021, 14:35 42

Кабмін виділив 25 мільйонів гривень на рекламу COVID-вакцинації

06 жовтня 2021, 14:35 42
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з відкритих джерел
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Кабінет Міністрів України виділив 25 млн грн для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2

Як передає RegioNews, відповідне рішення уряд прийняв на засіданні в середу

Відповідно до постанови Міністерство культури та інформаційної політики отримає з Фонду боротьби з коронавірусом 25 млн грн для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення про вакцинацію від Covid-19.

Відзначається, що кампанія буде спрямована на інформування населення про важливість вакцинації, місця розташування пунктів вакцинації, нововведення в законодавстві.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні вакцинувалися від COVID-19 понад 117 тисяч осіб. Таким чином, повний курс вакцинації вже пройшли близько 5,9 мільйона українців.

COVID-19 вакцина вакцинація щеплення Кабмін

 
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