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01 жовтня 2021, 17:13 10

ДБР завершило розслідування справи щодо побиття танцівника Дорофєєвої

01 жовтня 2021, 17:13 10
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з відкритих джерел
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Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування кримінальної справи щодо колишнього співробітника Управління держохорони, який підозрюється у побитті танцюриста шоу-балету співачки надії Дорофєєвої. Обвинувальний акт скеровано до суду

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі територіального управління ДБР Києва завершили досудове розслідування відносно співробітника Управління державної охорони України, який жорстоко побив танцюриста шоу-балету", - йдеться в повідомленні.

У ДБР додали, що обвинувальний акт щодо колишнього співробітника УДО направлено до суду. В разі доведення провини, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 2 серпня співробітника УДО затримали за підозрою в побитті танцюриста Дорофєєвої.

Зазначимо, 4 серпня керівництво управління звільнило співробітника, якого підозрюють у побитті танцюриста.

ДБР розслідування УДО підозра обвинувальний акт

 
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