Посадовця ВМС підозрюють у вимаганні $10 тисяч за посаду в ДБР

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В Одесі правоохоронці затримали керівника підрозділу ВМС ЗСУ під час одержання хабаря в сумі 5 тисяч доларів

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, військовослужбовець вимагав від співробітника Нацполіції 10 тис. доларів за здійснення впливу на рішення членів комісії про позитивне проходження конкурсу на зайняття вакантних посад до слідчого підрозділу Державного бюро розслідувань.

Під час одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 5 тис. доларів керівника підрозділу було затримано. Йому повідомлено про підозру за фактом зловживання впливом.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі спіймали суддю на організації корупційної схеми.