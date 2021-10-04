Харківські адвокати обіцяли "працевлаштування" в ДБР за $15 тисяч: їм загрожує до 8 років в'язниці
Слідчі завершили досудове розслідування стосовно двох адвокатів, які шахрайством вирішили виманити гроші у громадянина за нібито працевлаштування до Державного бюро розслідувань
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.
Як встановило слідство, харківські правники обманом вирішили заволодіти коштами громадянина, який брав участь у конкурсі на оперативні посади до ТУ ДБР у м. Полтаві.
Адвокати запевнили, що діють спільно з посадовцями ДБР та членами конкурсної комісії. За 15 тис. доларів вони обіцяли забезпечити чоловіку перемогу в конкурсі та подальше працевлаштування до ДБР. Насправді ж адвокати просто обманювали чоловіка та скористалися його довірливістю.
Наразі адвокатам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Нагадаємо, 17 лютого у Харкові правоохоронці затримали двох адвокатів під час одержання хабаря в сумі 15 тисяч доларів за фейкове працевлаштування у Державному бюро розслідувань.