У Харкові затримали шахраїв, які за $15 тис. "продавали” посади в ДБР

Зловмисники обіцяли громадянину перемогу в конкурсі на зайняття посад у відомстві

Зловмисники обіцяли громадянину перемогу в конкурсі на зайняття посад у відомстві

Фото: ДБР

Сьогодні, 17 лютого у Харкові правоохоронці затримали двох адвокатів під час одержання хабаря в сумі 15 тисяч доларів за фейкове працевлаштування у Державному бюро розслідувань.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисники вимагали кошти від громадянина, який брав участь у конкурсі на оперативні посади у територіальному управлінні ДБР у Полтаві.

Адвокати запевнили, що діють у змові з керівництвом ДБР та членами конкурсної комісії. У разі сплати чоловіком 15 тис. доларів США обіцяли забезпечити йому перемогу в конкурсі та подальше працевлаштування до ДБР”, - йдеться в повідомленні.

14 лютого правоохоронці запротоколювали передачу першої частини грошей у сумі 1 тис. доларів.

17 лютого 2021 року під час передачі решти грошових коштів у сумі 14 тис. доларів обох адвокатів затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 КК України)”, - додали в ДБР.

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, заступнику директора "Украероруху" оголосили підозру: вимагав $100 тисяч хабара від підприємців.