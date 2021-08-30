Невакциновані від коронавірусу студенти зможуть заселятися в гуртожитки – Шкарлет

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Наразі в Україні немає ніяких нормативних документів чи вимог щодо неможливості заселення в гуртожитки невакцинованих від коронавірусу студентів

Про це сказав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає RegioNews з посиланням на NV.ua.

За словами міністра, заборона на проживання у гуртожитках для невакцинованих студентів є порушенням прав.

Не може бути такого, це порушення прав, ніяких ні нормативних документів, ні вимог немає, — зазначив міністр.

При цьому головний санітарний лікар Сергій Кузін в інтерв'ю Укрінформу заявив, що у МОЗ обговорюють питання про унеможливлення роботи гуртожитків, якщо там буде недостатня кількість вакцинованих студентів.

Так, це повинно бути унормовано. І є багато механізмів, є постанови головного державного санітарного лікаря України, які можуть впроваджувати додаткові норми, є санітарні регламенти, є внесення змін до постанови КМУ. Але кожне таке рішення буде виваженим, і вже після цього ми приймемо рішення по механізму — яким чином воно буде втілюватися через нормативні документи, — пояснив головний санлікар.

Як повідомлялося, в Мінекономіки зазначили, що закон не дає підстав примушувати працівників вакцинуватися.

Також у МОЗ запевнили, що нещепленим від COVID-19 дітям не можуть відмовити в прийомі на навчання.