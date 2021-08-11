Льівська облкомісія ТЕБ та НС рекомендує поселяти до гуртожитків лише вакцинованих студентів

пресслужба Львівської ОДА

Львівська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала керівникам вишів регіону поселяти до гуртожитків тільки вакцинованих студентів.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу львівської облдержадміністрації

"На початку осені розпочнеться навчання, отже життя у місті та області активізується. На Львівщині категорія студентів складає понад 100 тисяч осіб. Тим самим збільшиться ризик поширення вірусу COVID-19 здебільшого, серед молоді. Відтак, члени комісії рекомендують керівникам навчальних закладів (зокрема, ректорам вищих навчальних закладів) проводити заселення студентів у відомчі гуртожитки тільки після проходження повного курсу вакцинації від COVID-19", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що заклади сфери освіти зможуть розпочати новий навчальний рік у звичайному режимі лише в тому разі, якщо 80% викладацького складу будуть щеплені проти коронавірусу.

Наразі у Львівській області щеплення проти коронавірусу отримали 420 тисяч жителів області. Водночас на засіданні комісії директор департаменту з питань охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис констатував, що темпи вакцинації в області нині нижчі, ніж в інших областях.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що вакциновані українці отримають привілеї