За підробку COVID-сертифікатів в Україні винесли перший вирок лікарю

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В Україні винесли перший вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів

Про це повідомляється на сайті президента, передає RegioNews.

Лікар з Павлограда має заплатити 34 000 гривень штрафу і не зможе цілий рік працювати за фахом.

Повідомляється, що на нараді у Володимира Зеленського особливу увагу приділили питанню боротьби з підробкою COVID-сертифікатів. За словами голови Національної поліції Ігоря Клименка, за тиждень було проведено 13 обшуків, відкрито 12 кримінальних проваджень.

Також вже є перше судове рішення про стягнення штрафу в розмірі 34 тисяч гривень з лікаря з Павлограда Дніпропетровської області та позбавлення права діяльності за фахом на один рік, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, МОЗ вимагає відсторонити керівників 15 лікарень, лікарі яких, можливо, підробляли документи про вакцинацію.

Також 1 жовтня в Україні винесено перші вироки за користування підробними COVID-сертифікатами.