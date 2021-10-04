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04 жовтня 2021, 15:29 146

Садовий заявив про те, що Львів вже входить до "червоної" зони карантину

04 жовтня 2021, 15:29 146
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Фото: з відкритих джерел
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Мер Львова Андрій Садовий прокоментував ситуацію із захворюваністю на COVID-19 серед мешканців міста. За останні дні спостерігається серйозне зростання госпіталізацій COVID-хворих і кількості виявлених позитивних ПЛР-тестів

Про це повідомила пресслужба міської ради Львова, передає RegioNews.

Ми червоної зони не уникнемо, ми вже у неї входимо. Думаю, за декілька днів питання буде стояти жорсткіше, бо є ріст захворюваності. По кількості людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також є велике завантаження по лікарнях. Як правило, у важкі стани потрапляють люди, які не хворіли й не вакциновані", - зазначив Садовий.

За його словами, серед нових госпіталізованих пацієнтів - понад 95% не були вакцинованими.

Раніше повідомлялось, що станом на ранок 4 жовтня сім областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину. Показники "помаранчевої" зони мають такі області: Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернівецька.

Нагадаємо, в Україні за 3 жовтня виявили 4821 нового хворого на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Чернівецькій областях.

коронавірус Андрій Садовий Львів червона зона пандемія

 
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