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04 жовтня 2021, 13:45 12

На Вінниччині водій на "Ауді" збив лося

04 жовтня 2021, 13:45 12
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Фото Вінниця.info
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У Вінницькій області на автодорозі М-21 між селами Махнівка і Перемога 3 жовтня сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув лось

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Вінниця.info.

Водій автомобіля "Ауді", який їхав у напрямку Вінниці, не зміг уникнути наїзду на лося, що вийшов на середину траси. Тварина загинула. Легковик - в кюветі, - повідомляє видання.

Водія врятували подушки безпеки.

Також на місце події приїхали працівники лісового і мисливського господарства та поліція.

Як повідомлялося, у липні в ДТП в Івано-Франківській області мотоцикліст збив коня.

ліс ДТП Вінницька область тварини загибель

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