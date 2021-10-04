На Вінниччині водій на "Ауді" збив лося
У Вінницькій області на автодорозі М-21 між селами Махнівка і Перемога 3 жовтня сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув лось
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Вінниця.info.
Водій автомобіля "Ауді", який їхав у напрямку Вінниці, не зміг уникнути наїзду на лося, що вийшов на середину траси. Тварина загинула. Легковик - в кюветі, - повідомляє видання.
Водія врятували подушки безпеки.
Також на місце події приїхали працівники лісового і мисливського господарства та поліція.
Як повідомлялося, у липні в ДТП в Івано-Франківській області мотоцикліст збив коня.
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