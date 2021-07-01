Жахлива ДТП в Івано-Франківській області: мотоцикліст збив коня

Біля Яремче сталася жахлива аварія. Зіткнулися два мотоциклісти і один з них потім врізався в коня, який стояв на узбіччі

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє місцевий блогер Gutsul Extreme

Зокрема, на відео видно, як кілька мотоциклістів їдуть по трасі і в якийсь момент один з них втрачає управління, врізаючись в колегу. В результаті транспортний засіб відлітає вперед, а сам мотоцикліст падає на узбіччя. Мотоцикл також збив коня, який стояв на узбіччі. Тварина від отриманого удару впала на землю, але потім все ж піднялася.

Нагадавши, в Івано-Франківській області чоловік потонув, коли спала своїх дочок.