Жахлива ДТП в Івано-Франківській області: мотоцикліст збив коня
Біля Яремче сталася жахлива аварія. Зіткнулися два мотоциклісти і один з них потім врізався в коня, який стояв на узбіччі
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє місцевий блогер Gutsul Extreme
Зокрема, на відео видно, як кілька мотоциклістів їдуть по трасі і в якийсь момент один з них втрачає управління, врізаючись в колегу. В результаті транспортний засіб відлітає вперед, а сам мотоцикліст падає на узбіччя. Мотоцикл також збив коня, який стояв на узбіччі. Тварина від отриманого удару впала на землю, але потім все ж піднялася.
Нагадавши, в Івано-Франківській області чоловік потонув, коли спала своїх дочок.
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