У Броварах автівка влетіла у зупинку, постраждала жінка

Фото: поліція Київщини

У неділю, 3 жовтня, в Броварах Київської області автомобіль Volkswagen EOS зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter і вилетів на зупинку

Як повідомили у обласній поліції, постраждала 30-річна жінка, пише RegioNews.

За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen EOS на перехресті здійснював поворот ліворуч та не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes-Benz Sprinter. Від удару автомобіль Volkswagen EOS відкинуло на зупинку громадського транспорту.

"Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала 30-річна жінка, яка перебувала на зупинці. Лікарі їй надають необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Наразі обставини події з’ясовують слідчі Броварського районного управління поліції та вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Київщині сталася масштабна ДТП за участі вантажівки.