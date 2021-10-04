В Винницкой области водитель на "Ауди" сбил лося
В Винницкой области на автодороге М-21 между селами Махновка и Перемога 3 октября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб лось
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Винница.info.
Водитель автомобиля "Ауди", который ехал в направлении Винницы, не смог избежать наезда на лося, вышедшего на середину трассы. Животное погибло. Легковушка в кювете, - сообщает издание.
Водителя спасли подушки безопасности.
Также на место происшествия приехали работники лесного и охотничьего хозяйства и полиция.
Как сообщалось, в июле в ДТП в Ивано-Франковской области мотоциклист сбил лошадь.
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