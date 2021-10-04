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04 октября 2021, 13:45 11

В Винницкой области водитель на "Ауди" сбил лося

04 октября 2021, 13:45 11
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Фото Винница.info
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В Винницкой области на автодороге М-21 между селами Махновка и Перемога 3 октября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб лось

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Винница.info.

Водитель автомобиля "Ауди", который ехал в направлении Винницы, не смог избежать наезда на лося, вышедшего на середину трассы. Животное погибло. Легковушка в кювете, - сообщает издание.

Водителя спасли подушки безопасности.

Также на место происшествия приехали работники лесного и охотничьего хозяйства и полиция.

Как сообщалось, в июле в ДТП в Ивано-Франковской области мотоциклист сбил лошадь.

лес ДТП Винницкая область животные гибель

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