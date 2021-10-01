Під Кривим Рогом мікроавтобус врізався у бензовоз

Фото: ДСНС

Поблизу села Вишневе Криворізького району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського мікроавтобуса та бензовоза

Про це повідомляє RegioNEws з посиланням на пресслужбу ДСНС України у Дніпропетровській області.

Так, дорожньо-транспортна пригода сталася на автошляху Н 11 "Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв", поблизу села Вишневе Криворізького району.

По прибуттю рятувальників було встановили, що внаслідок зіткнення вантажно-пасажирського мікроавтобуса "Volkswagen Transporter" з вантажним автомобілем з цистерною MAN відбувся розлив паливна на дорогу.

Рятувальники здійснили відключення акумуляторних елементів живлення транспортних засобів та змили пальне з дорожнього покриття", - йдеться у повідомленні.

Водія мікроавтобусу "Volkswagen Transporter" було вилучено з транспортного засобу та проведено первинний медичний огляд. Чоловік, 1995 року народження, від госпіталізації відмовився.

Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють представники поліції.

Нагадаємо, раніше внаслідок автопригоди на Миколаївщині 66-річний водій Mercedes та троє його пасажирів, у тому числі 15-річний підліток, загинули на місці. Ще семеро пасажирів мікроавтобуса віком від 29 до 47 років дістали тілесні ушкодження.