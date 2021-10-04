У горах Закарпаття травмувався турист внаслідок перекидання джипа

Фото ДСНС

На Закарпатті в горах перевернулося авто із туристами — водій не впорався із керуванням на крутому схилі, в одного із пасажирів перелом хребта.

Про це повідомляє Управління ДСНС в Закарпатській області, передає RegioNews.

У районі гори Гостра Мукачівського району травмувалися двоє закарпатців, мешканці Ужгородського району. Чоловіки 1983 та 1966 років народження каталися по горі на джипі. Водій хотів заїхати на вершину, однак на крутому підйомі не впорався з керуванням і допустив перекидання автомобіля, після чого джип котився з гори близько 150 м, - йдеться в повідомленні.

Рятувальники з села Нижні Ворота та Пилипець, які прибули на місце, надали долікарську допомогу водієві, якого викинуло з машини майже одразу, та пасажирові, в котрого запідозрили перелом хребта.

Травмованого туриста зафіксували на жорстких ношах та разом із водієм транспортували до с. Пашківці Мукачівського району, де на них чекала бригада екстреної медичної допомоги. Звідти постраждалих перевезли до Воловецької центральної лікарні.

Як повідомлялося, 30 вересня в горах на Львівщині перекинувся туристичний автобус: є постраждалі.

Також 30 вересня трапилася ДТП у Польщі: загинули троє українців, авто розбилося на дві частини.