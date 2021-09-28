На Миколаївщині у ДТП загинули четверо людей, ще семеро - травмовані

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У дорожньо-транспортній пригоді за участі мікроавтобуса та вантажівок, що сталася поблизу с. Широке у Миколаївській області, загинули четверо людей, ще семеро отримали травми

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області, передає RegioNews.

На автодорозі "Снігурівка - Калинівка" перед с. Широке сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, у якому перебували 11 осіб, вантажівок DAF та КАМАЗ із причепом", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок автопригоди 66-річний водій Mercedes та троє його пасажирів, у тому числі 15-річний підліток, загинули на місці.

Ще семеро пасажирів мікроавтобуса віком від 29 до 47 років дістали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані. Водії вантажних автомобілів не постраждали.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб). Санкція передбачає позбавлення волі до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

Раніше повідомлялось, що у селищі Тарутине Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода в результаті якої постраждали троє поліцейських і водій автомобіля.