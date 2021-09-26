10:25  26 вересня
В Україні зафіксовано понад 4,5 тисячі нових захворілих на COVID-19, половину госпіталізували
11:07  26 вересня
У Києві вночі горів хостел, є загиблий
10:07  26 вересня
Доба на Донбасі: чотири обстріли українських позицій бойовиками, один поранений
UA | RU
UA | RU
26 вересня 2021, 11:07 851

У Києві вночі горів хостел, є загиблий

26 вересня 2021, 11:07 851
Читайте также на русском языке
Фото ДСНС
Читайте также
на русском языке

У столиці вночі виникла пожежа у хостелі, у результаті якої загинула людина

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що 26 вересня о 03:00 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Симиренка, 36, що у Святошинському районі столиці. Було встановлено, що пожежа виникла в житловій кімнаті, розміщеній на 3-поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі, переобладнаній під хостел.

О 03:31 пожежу було локалізовано та о 03:53 ліквідовано на площі 40 кв. м.

…Встановлено, що попередньо в кімнаті знаходилось три особи, на момент прибуття бійців один з них вистрибнув з вікна 3-поверху та отримав травму, попередньо - перелом ключиці, інший вибіг по сходах на вулицю, а третього чоловіка 1987 року народження було виявлено без ознак життя під час гасіння пожежі, - повідомляють рятувальники.

Постраждалого чоловіка, що отримав травми від падіння з висоти, було госпіталізовано до 1-ї обласної клінічної лікарні для обстеження.

На місці події працювало 7 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 28 осіб особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 21 вересня у Кривому Розі горів гуртожиток звільнених у запас військовослужбовців.

20 вересня на Харківщині всю ніч горіла школа.

Київ пожежа загиблі рятувальники ДСНС

Двоє українців – серед п’ятьох загиблих у ДТП в Угорщині
26 вересня 2021, 10:40
Поблизу міста на Львівщині є загроза підтоплення - ДСНС
24 вересня 2021, 14:59
У Києві чоловік гуляв по набережній з гранатою в кишені
23 вересня 2021, 11:16
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua