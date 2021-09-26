У Києві вночі горів хостел, є загиблий

Фото ДСНС

У столиці вночі виникла пожежа у хостелі, у результаті якої загинула людина

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що 26 вересня о 03:00 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Симиренка, 36, що у Святошинському районі столиці. Було встановлено, що пожежа виникла в житловій кімнаті, розміщеній на 3-поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі, переобладнаній під хостел.

О 03:31 пожежу було локалізовано та о 03:53 ліквідовано на площі 40 кв. м.

…Встановлено, що попередньо в кімнаті знаходилось три особи, на момент прибуття бійців один з них вистрибнув з вікна 3-поверху та отримав травму, попередньо - перелом ключиці, інший вибіг по сходах на вулицю, а третього чоловіка 1987 року народження було виявлено без ознак життя під час гасіння пожежі, - повідомляють рятувальники.

Постраждалого чоловіка, що отримав травми від падіння з висоти, було госпіталізовано до 1-ї обласної клінічної лікарні для обстеження.

На місці події працювало 7 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 28 осіб особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

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