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04 октября 2021, 11:27 133

В горах Закарпатья травмировался турист в результате опрокидывания джипа

04 октября 2021, 11:27 133
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Фото ГСЧС
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На Закарпатье в горах перевернулось авто с туристами — водитель не справился с управлением на крутом склоне, у одного из пассажиров перелом позвоночника.

Об этом сообщает Управление ГСЧС в Закарпатской области, передает RegioNews.

В районе горы Острая Мукачевского района травмировались двое закарпатцев, жители Ужгородского района. Мужчины 1983 и 1966 годов рождения катались по горе на джипе. Водитель хотел заехать на вершину, однако на крутом подъеме не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, после чего джип катился с горы около 150 м, - говорится в сообщении.

Спасатели из села Нижние Ворота и Пилипец, прибывшие на место, оказали доврачебную помощь водителю, которого выбросило из машины почти сразу, и пассажиру, у которого заподозрили перелом позвоночника.

Травмированного туриста зафиксировали на жестких носилках и вместе с водителем транспортировали к с. Пашковцы Мукачевского района, где их ждала бригада экстренной медицинской помощи. Оттуда пострадавших перевезли в Воловецкой центральной больницы.

Как сообщалось, 30 сентября в горах на Львовщине перевернулся туристический автобус: есть пострадавшие.

Также 30 сентября случилась ДТП в Польше: погибли трое украинцев, авто разбилось на две части.

авария Закарпатье туристы потерпевшие ГСЧС

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