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01 жовтня 2021, 19:04 6

Зброю, з якої стріляли в авто Шефіра, ще не знайшли — Монастирський

01 жовтня 2021, 19:04 6
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Фото з відкритих джерел
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Правоохоронці поки що не знайшли зброю, із якої стріляли 22 вересня в автомобіль першого помічника Президента Сергія Шефіра

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.

За словами глави МВС Дениса Монастирського, розслідування замаху на вбивство Шефіра триває 10-й день, і наразі "висновки робити зарано”.

Монастирський додав, що правоохоронці відпрацювали 430 гектарів лісу поруч з місцем злочину. Зброю поки що не знайдено, - зазначається у повідомленні.

За словами міністра, правоохоронці вивчають відеозаписи із приватних відеокамер.

І це одне з питань, яке буде підіймати МВС - якби всі камери були під'єднанні до системи "Безпечна країна", відпрацювання у кримінальному провадженні проходило б швидше,- заявив Монастирський.

Окремо міністр поінформував, що наразі правоохоронці відпрацювали усі першочергові слідчі дії по цьому кримінальному провадженню.

Як повідомлялося, 22 вересня на Сергія Шефіра вчинено замах.

В той же день за фактом обстрілу автомобіля Шефіра відкрили кримінальну справу про замах на вбивство.

Згодом у Нацполіції розповіли про версії замаху на першого помічника Зеленського.

Також відомо, що експертиза підтвердила, що в автомобіль першого помічника президента влучило 18 куль.

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