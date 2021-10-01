Зброю, з якої стріляли в авто Шефіра, ще не знайшли — Монастирський
Правоохоронці поки що не знайшли зброю, із якої стріляли 22 вересня в автомобіль першого помічника Президента Сергія Шефіра
Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.
За словами глави МВС Дениса Монастирського, розслідування замаху на вбивство Шефіра триває 10-й день, і наразі "висновки робити зарано”.
Монастирський додав, що правоохоронці відпрацювали 430 гектарів лісу поруч з місцем злочину. Зброю поки що не знайдено, - зазначається у повідомленні.
За словами міністра, правоохоронці вивчають відеозаписи із приватних відеокамер.
І це одне з питань, яке буде підіймати МВС - якби всі камери були під'єднанні до системи "Безпечна країна", відпрацювання у кримінальному провадженні проходило б швидше,- заявив Монастирський.
Окремо міністр поінформував, що наразі правоохоронці відпрацювали усі першочергові слідчі дії по цьому кримінальному провадженню.
Як повідомлялося, 22 вересня на Сергія Шефіра вчинено замах.