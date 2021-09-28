12:28  28 вересня
На Одещині від коронавірусу померло подружжя з різницею у 30 хвилин
09:01  28 вересня
Арахамія розповів, коли очікувати кадрові зміни в Уряді
08:09  28 вересня
Доба на Донбасі: інтенсивність бойових дій зросла, поранено бійця ООС
UA | RU
UA | RU
28 вересня 2021, 11:20 9

Єрмак про замах на помічника Зеленського: це були постріли в майбутнє України

28 вересня 2021, 11:20 9
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За замахом на першого помічника Президента України Сергія Шефіра стояли сили, які не хочуть реформ в Україні та очищення країни від криміналітету. А сам замах – це "постріли в майбутнє України"

Як передає RegioNews, таку думку в ефірі одного х телеканалів висловив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Ми як ніхто зацікавлені в тому, щоб цей злочин був розкритий", – наголосив він.

Водночас Андрій Єрмак зазначив, що Офіс Президента не є правоохоронним органом, а тому висновки щодо замовників і виконавців цього злочину має дати слідство.

"Моя особиста думка – стріляли не тільки в Сергія, стріляли не тільки у водія Олександра. Це були постріли в демократію і в майбутнє України. Але я хочу сказати, що ми сильні. І, безумовно, цей боягузливий "привіт" із 90-х, яким хтось спробував або залякати, або щось показати, – я думаю, що це марні спроби. Це говорить про те, що ми на правильному шляху реального реформування нашої країни", – зазначив керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак підтвердив, що після замаху на першого помічника Президента багато друзів і партнерів України запропонували свою допомогу.

"І сьогодні наші правоохоронці також співпрацюють зі США і з Великою Британією. Тому я впевнений, що ми дізнаємося, хто за цим стояв", – резюмував керівник Офісу Глави держави.

Нагадаємо, що у Нацполіції наразі розглядають три версії замаху на Сергія Шефіра: держдіяльність потерпілого, тиск на керівництво держави, дестабілізація внутрішньополітичної ситуації. Не виключають і "російського сліду".

Сам же Шефір вважає, що замах на нього здійснено з метою залякування вищого керівництва держави. Водночас він переконаний, що цього зробити не вдасться.

Нагадаємо, що автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі. Поранений його водій.

Офіс президента розслідування президент правоохоронці помічник

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua