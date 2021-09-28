Єрмак про замах на помічника Зеленського: це були постріли в майбутнє України

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За замахом на першого помічника Президента України Сергія Шефіра стояли сили, які не хочуть реформ в Україні та очищення країни від криміналітету. А сам замах – це "постріли в майбутнє України"

Як передає RegioNews, таку думку в ефірі одного х телеканалів висловив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Ми як ніхто зацікавлені в тому, щоб цей злочин був розкритий", – наголосив він.

Водночас Андрій Єрмак зазначив, що Офіс Президента не є правоохоронним органом, а тому висновки щодо замовників і виконавців цього злочину має дати слідство.

"Моя особиста думка – стріляли не тільки в Сергія, стріляли не тільки у водія Олександра. Це були постріли в демократію і в майбутнє України. Але я хочу сказати, що ми сильні. І, безумовно, цей боягузливий "привіт" із 90-х, яким хтось спробував або залякати, або щось показати, – я думаю, що це марні спроби. Це говорить про те, що ми на правильному шляху реального реформування нашої країни", – зазначив керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак підтвердив, що після замаху на першого помічника Президента багато друзів і партнерів України запропонували свою допомогу.

"І сьогодні наші правоохоронці також співпрацюють зі США і з Великою Британією. Тому я впевнений, що ми дізнаємося, хто за цим стояв", – резюмував керівник Офісу Глави держави.

Нагадаємо, що у Нацполіції наразі розглядають три версії замаху на Сергія Шефіра: держдіяльність потерпілого, тиск на керівництво держави, дестабілізація внутрішньополітичної ситуації. Не виключають і "російського сліду".

Сам же Шефір вважає, що замах на нього здійснено з метою залякування вищого керівництва держави. Водночас він переконаний, що цього зробити не вдасться.

Нагадаємо, що автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі. Поранений його водій.