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01 октября 2021, 19:04 3

Оружие, из которого стреляли в авто Шефира, еще не нашли - Монастырский

01 октября 2021, 19:04 3
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Фото из открытых источников
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Правоохранители пока не нашли оружие, из которого стреляли 22 сентября в автомобиль первого помощника Президента Сергея Шефира

Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел, передает RegioNews.

По словам главы МВД Дениса Монастырского, расследование покушения на убийство Шефира продолжается 10-й день, и сейчас "выводы делать рано”.

Монастырский добавил, что правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления. Оружие пока не найдено, - отмечается в сообщении.

По словам министра, правоохранители изучают видеозаписи с частных видеокамер.

И это один из вопросов, который будет поднимать МВД - если бы все камеры были подключены к системе "безопасная страна", отработка в уголовном производстве проходила бы быстрее, - заявил Монастырский.

Отдельно министр проинформировал, что сейчас правоохранители отработали все первоочередные следственные действия по этому уголовному производству.

Как сообщалось, 22 сентября на Сергея Шефира совершено покушение.

В тот же день по факту обстрела автомобиля Шефира открыли уголовное дело о покушении на убийство.

Впоследствии в Нацполиции рассказали о версиях покушения на первого помощника Зеленского.

Также известно, что экспертиза подтвердила, что в автомобиль первого помощника президента попало 18 пуль.

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