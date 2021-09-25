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25 вересня 2021, 10:59 14

В МВС кажуть, що замах на помічника Зеленського не є інсценуванням

25 вересня 2021, 10:59 14
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з відкритих джерел
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Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що замах на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра та його водія скоїв професіонал, і він був не один і відкинув припущення про те, що це було інсценування

Як передає RegioNews, про це чиновник заявив в ефірі одного з телеканалів

"Ми досить чітко розуміємо, що злочинець був не один. Ми маємо уявний портрет: зріст, вага і інші сліди, які ми встановили під час наших слідчих дій. Вони віддані на відповідні експертизи. І це все спростить пошук правопорушника і його спільників…Безумовно, ми мали справу з професіоналом, оскільки протягом 4 секунд він випустив близько 20 куль. Ми маємо 15 попадань в авто… 2 кулі влучили в ногу водія, який перебуває в реанімаційному відділенні…", - зауважив заступник міністра.

За його словами, ключовою метою кілерів була зупинка авта "шляхом нейтралізації водія"

Єнін зауважив, що у правоохоронців є додаткові відомості, якими вони "не можуть поділитися із суспільством".

За словами заступника міністра внутрішніх справ, до розслідування замаху залучать ФБР.

Нагадаємо, що у Нацполіції наразі розглядають три версії замаху на Сергія Шефіра: держдіяльність потерпілого, тиск на керівництво держави, дестабілізація внутрішньополітичної ситуації. Не виключають і "російського сліду".

Автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі. Поранений його водій.

"Неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій", - йдеться в повідомленні Нацполіції

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