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24 вересня 2021, 10:04 8

Експертиза підтвердила, що в автомобіль першого помічника президента влучило 18 куль - Геращенко

24 вересня 2021, 10:04 8
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Фото: з відкритих джерел
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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що за задумом нападників, перший помічник президента Сергій Шефір та всі, хто були з ним в машині, мали загинути

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Як розповів Антон Геращенко, організатори й кілери обрали таке місце поруч з будинком першого помічника президента, де дорога погано проглядається, є ліс, а також поворот, а, отже, автомобіль має пригальмувати.

"Місце, з якого стріляли, вже встановлено. Завдання вбивці - було першочергово вразити водія, таким чином змусити його пригальмувати, щоб авто з’їхало в кювет, а вбивця закінчив свою справу і вистрілив у жертву. Тому перші постріли були в передню частину автомобіля. Після того, як перші кулі потрапили в авто, водій натиснув на гальма, але Сергій Шефір крикнув водію "жени", і завдяки тому, що транспорт пришвидшився, інші кулі потрапляли вже в кузов автомобіля та колесо", - сказав він.

За його словами, експерти зазначають, що всього в транспортний засіб влучило 18 куль.

Геращенко додав, що наразі поліція Київщини разом із Національною гвардією України та працівниками ДСНС обстежують понад 430 гектарів лісу, відпрацьовують найближчі до місця скоєння злочину населені пункти та відеокамери.

Раніше повідомлялось, що радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко запевнив, що слідство робить все можливе, але не виключає, що правоохоронцям не вдасться знайти тих, хто скоїв замах.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що за замахом на першого помічника президента України Сергія Шефіра може бути "російський слід", або ж це "привіт" від контрабандистів.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова також підтвердила замах на першого помічника президента Шефіра.

Нагадаємо, що 22 вересня автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі близько 11 ранку. В результаті був поранений водій.

Читайте також: Кому вигідний замах на Шефіра? Що не так зі спробою вбивства першого помічника президента

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