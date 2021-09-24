ФБР долучиться до розслідування замаху на помічника Зеленського - заступник очільника МВС
Україна прийняла пропозицію від США щодо допомоги у розслідуванні замаху на життя першого помічника президента Сергія Шефіра. У розслідуванні, зокрема візьме участь ФБР
Про це пише RegioNews з посиланням на слова першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна в ефірі одного з телеканалів.
За словами Єніна, Україна прийняла допомогу від США, щоб побороти сумніви громадян й іноземних колег в об'єктивності розслідування з боку українських правоохоронців.
"Щоб у наших громадян та іноземних колег не виникало сумнівів у об'єктивності, неупередженості та професіоналізмі нашого розслідування, ми відповіли згодою на пропозицію американських партнерів, зокрема, ФБР, співпрацювати з нами. Ми на контакті з ними, йде процес", - відзначив Єнін.
Нагадаємо, що у Нацполіції наразі розглядають три версії замаху на Сергія Шефіра: держдіяльність потерпілого, тиск на керівництво держави, дестабілізація внутрішньополітичної ситуації. Не виключають і "російського сліду".
Автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі. Поранений його водій
"Неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій", - йдеться в повідомленні Нацполіції
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