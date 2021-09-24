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24 вересня 2021, 22:28 139

ФБР долучиться до розслідування замаху на помічника Зеленського - заступник очільника МВС

24 вересня 2021, 22:28 139
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Україна прийняла пропозицію від США щодо допомоги у розслідуванні замаху на життя першого помічника президента Сергія Шефіра. У розслідуванні, зокрема візьме участь ФБР

Про це пише RegioNews з посиланням на слова першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна в ефірі одного з телеканалів.

За словами Єніна, Україна прийняла допомогу від США, щоб побороти сумніви громадян й іноземних колег в об'єктивності розслідування з боку українських правоохоронців.

"Щоб у наших громадян та іноземних колег не виникало сумнівів у об'єктивності, неупередженості та професіоналізмі нашого розслідування, ми відповіли згодою на пропозицію американських партнерів, зокрема, ФБР, співпрацювати з нами. Ми на контакті з ними, йде процес", - відзначив Єнін.

Нагадаємо, що у Нацполіції наразі розглядають три версії замаху на Сергія Шефіра: держдіяльність потерпілого, тиск на керівництво держави, дестабілізація внутрішньополітичної ситуації. Не виключають і "російського сліду".

Автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі. Поранений його водій

"Неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій", - йдеться в повідомленні Нацполіції

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Офіс президента розслідування МВС президент замах

 
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