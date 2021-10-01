"Слуги" не оформлювали виїзне засідання фракції у Трускавці як офіційне відрядження – Верещук

Про це парламентарій від "СН" Ірина Верещук розповіла біля входу в готель Mirotel, відповідаючи на запитання Укрінформу, передає RegioNews.

Ні, не оформлювали відрядження. Нам не говорили про це, по-перше, а по-друге, зараз у нас, як ви знаєте, п'ятниця, тобто у нас виїзна робота з виборцями, — сказала вона.