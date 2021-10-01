"Слуги" не оформлювали виїзне засідання фракції у Трускавці як офіційне відрядження – Верещук
Народні депутати із парламентської фракції "Слуга народу" не оформлювали поїздку в Трускавець, під час якої відбудеться засідання політичної сили, як офіційне відрядження
Про це парламентарій від "СН" Ірина Верещук розповіла біля входу в готель Mirotel, відповідаючи на запитання Укрінформу, передає RegioNews.
Ні, не оформлювали відрядження. Нам не говорили про це, по-перше, а по-друге, зараз у нас, як ви знаєте, п'ятниця, тобто у нас виїзна робота з виборцями, — сказала вона.
Як повідомлялося, велика нарада "Слуг" з президентом відбудеться у Трускавці.
Також у потязі до Трускавця трапився скандал зі "слугами": з вагона з нардепами "відселили" двох журналісток.
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