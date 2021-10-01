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01 жовтня 2021, 15:49 24

"Слуги" не оформлювали виїзне засідання фракції у Трускавці як офіційне відрядження – Верещук

01 жовтня 2021, 15:49 24
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Народні депутати із парламентської фракції "Слуга народу" не оформлювали поїздку в Трускавець, під час якої відбудеться засідання політичної сили, як офіційне відрядження

Про це парламентарій від "СН" Ірина Верещук розповіла біля входу в готель Mirotel, відповідаючи на запитання Укрінформу, передає RegioNews.

Ні, не оформлювали відрядження. Нам не говорили про це, по-перше, а по-друге, зараз у нас, як ви знаєте, п'ятниця, тобто у нас виїзна робота з виборцями, — сказала вона.

Як повідомлялося, велика нарада "Слуг" з президентом відбудеться у Трускавці.

Також у потязі до Трускавця трапився скандал зі "слугами": з вагона з нардепами "відселили" двох журналісток.

Слуга народа відрядження Трускавець Ірина Верещук фракція

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