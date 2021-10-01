Разумков розповів про можливу загрозу позбавлення депутатського мандата
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не виключає можливості позбавлення його депутатського мандата
Як передає RegioNews, про це повідомив в ефір телепрограми "Народ проти" на телеканалі"Україна 24".
На питання, чи може бути спроба забрати у нього мандат, оскільки він формально вийшов з фракції й з партії, Разумков відповів:
"Я сьогодні є позафракційним, оскільки є головою Верховної Ради. Саме так передбачає регламент Верховної Ради України. Тому спроби можуть бути. Але в нас багато хто намагається на щось бути спроможним - не завжди це виходить".
Нагадавши, "Слуга народу" почала процедуру звільнення Разумкова.
Також стало відомо, що у Раді вже готові підписні листи за відставку Разумкова.
Згодом Арахамія вдруге звернувся за підписними листами про звільнення спікера - особисто від себе.
Також голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що ініціював відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова через розбіжності в думках і "холодної регламентної війни"