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01 жовтня 2021, 10:54 15

Разумков розповів про можливу загрозу позбавлення депутатського мандата

01 жовтня 2021, 10:54 15
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Фото: з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не виключає можливості позбавлення його депутатського мандата

Як передає RegioNews, про це повідомив в ефір телепрограми "Народ проти" на телеканалі"Україна 24".

На питання, чи може бути спроба забрати у нього мандат, оскільки він формально вийшов з фракції й з партії, Разумков відповів:

"Я сьогодні є позафракційним, оскільки є головою Верховної Ради. Саме так передбачає регламент Верховної Ради України. Тому спроби можуть бути. Але в нас багато хто намагається на щось бути спроможним - не завжди це виходить".

Нагадавши, "Слуга народу" почала процедуру звільнення Разумкова.

Також стало відомо, що у Раді вже готові підписні листи за відставку Разумкова.

Згодом Арахамія вдруге звернувся за підписними листами про звільнення спікера - особисто від себе.

Також голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що ініціював відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова через розбіжності в думках і "холодної регламентної війни"

Слуга народа Верховна Рада депутат Дмитро Разумков парламент

 
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