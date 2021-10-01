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01 жовтня 2021, 14:41 12

На засіданні "слуг" у Трускавці розвернуть пункт тестування на COVID

01 жовтня 2021, 14:41 12
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Фото: з відкритих джерел
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У Трускавці, де буде проходити засідання фракції "Слуга народу", розгорнуть пункт тестування на COVID-19

Про це в Telegram повідомила речник фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, передає RegioNews.

Усі невакциновані учасники, включно з членами команди, здадуть експрес-тест на виявлення антигену, який дозволяє отримати результат уже через 15 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що двох журналісток видань "Лівий берег" і "Цензор.нет", що їхали в Трускавець, де буде проходити засідання фракції "Слуга народу", виставили з вагона, в якому у них були куплені квитки, щоб посадити на їх місце народних депутатів.

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