На засіданні "слуг" у Трускавці розвернуть пункт тестування на COVID
У Трускавці, де буде проходити засідання фракції "Слуга народу", розгорнуть пункт тестування на COVID-19
Про це в Telegram повідомила речник фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, передає RegioNews.
Усі невакциновані учасники, включно з членами команди, здадуть експрес-тест на виявлення антигену, який дозволяє отримати результат уже через 15 хвилин", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що двох журналісток видань "Лівий берег" і "Цензор.нет", що їхали в Трускавець, де буде проходити засідання фракції "Слуга народу", виставили з вагона, в якому у них були куплені квитки, щоб посадити на їх місце народних депутатів.
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